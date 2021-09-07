Üye Girişi
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş - Son Dakika

Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş

07.09.2021 09:48

Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılar, bu yıl da insanlık tarihinin en önemli filozoflarından şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.

Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılar, bu yıl da insanlık tarihinin en önemli filozoflarından şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda önemli veriler elde edilirken, anıtsal yapının ağır bir soygun geçirdiği ve bir süre kireç ocağı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22'ncisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 4 Temmuz'da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus'ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev alıyor.

Çalışmalarda, fotogrametri yöntemiyle yapılan taramalardan elde edilen veriler, 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılacak.

"BURANIN AĞIR BİR SOYGUN GEÇİRDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, 4 Temmuz'da başlattıkları kazıların artık önemli bir ivme kazandığını söyledi. Çalışmalarda önemli verilerin gün yüzüne çıktığını kaydeden Yağcı, "19. Yüzyıl gezginleri tarafından gravürleri çizilen ve plan üzerinde çizilen Aratos'un mezarı olarak belgelendirilen anıtsal yapıyı tamamıyla aydınlığa kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sırasında önemli veriler elde ettik. Örneğin yapının içindeki çalışmalarımızı bitirdik. Bu çalışmaların sonucuna göre buranın ağır bir soygun geçirdiği ve kireç ocağı olarak kullanıldığını tespit ettik. Bunun dışında yapının giriş kapısında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve halen sürdürüyoruz. Amacımız yapıyı tümüyle, dış çevresiyle birlikte açığa çıkarmak ve restorasyonunu yapıp, ziyarete açmaktır" dedi.

"1-2 YIL İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

Çalışmaların aşama aşama yürüdüğünü dile getiren Yağcı, "Tam bitiş tarihiyle ilgili net bilgi vermek zor ama biz bunu 1 ya da 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Soli Pompeipolis açık hava müzesi olabilir ama bunun için hem yatırım yapmak gerekiyor hem de belli bölgelerde kazı yapılması gerekiyor. Biz bölgesel olarak bu alanı, bu anıtsal yapıyı ziyarete açabiliriz. Bunun için süreklilik, sürdürülebilirlik sağlanırsa 1-2 yıl içinde bunu tamamlamayı planlıyoruz. Ekim ayının başına kadar kazıları sürdürmeyi planlıyoruz. Çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Bu arada da çıkardığımız taşların restorasyonu içinde çizimleri başladı. Bu çizimlerde bitirilirse kısa sürede restorasyon projesinin de bitirileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

(Koray Ünlü/İHA)

Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş
Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi, Remzi Yağcı, Mezitli, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor 10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı 10:27 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek 10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi         
11:09
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım         
10:39
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Tekne tatilinde görüntülenen Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi Tekne tatilinde görüntülenen Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi         
10:02
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi         
07:16
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aratos'un anıt mezarı ağır bir soygun geçirmiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement