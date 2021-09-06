Aratos'un anıt mezarı, kireç ocağı olarak kullanılmış - Son Dakika

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanında, 245- 315 yıllarında yaşayan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının, kireç ocağı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında, 14 kişilik ekiple Mezitli ilçesinde kazı çalışmaları sürüyor. Eylül ayının ortasında tamamlanacak olan kazıda, 245- 315 yıllarında yaşayan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarı gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Kazılarda anıt mezardaki dromosunda ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, Mersin 'in dip tarihini veren 3 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2001 yılında başlayan Soli Pompeipolis kazılarında alan olarak şu anda 19'uncu yüzyılın gezginlerince Aratos'un mezarı olarak işaretlenen anıtsal yapıyı kazıyoruz. Bu yapının temel özelliklerini ortaya çıkarıp arkeolojik çalışmasını bitirerek daha sonra restorasyon çalışlarını yapıp, çevre düzenlemesini tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz. Yapının özelliği dairesel bir plana sahip, rotunda olarak adlandırılıyor. Bir anıt mezar olarak yapıldığı düşünülüyor ama biz bunu arkeolojik olarak ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Remzi Yağcı, anıt mezarın şimdiden bölgeye hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, "Bölgeye turistik bir hareketlilik getireceği muhakkak, fakat öncelikle arkeolojik kazısının bitmesi ve restore edilmesi gerekiyor. Bu da biraz sabırlı bir çalışmadır. Yapı bölge arkeolojisine bir hareketlilik, yenilik getirdi. Bütün özellikleri ile ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ama ikinci bir kez kullanıldığını görüyoruz, mesela kireç ocağı olarak kullanıldığını da ortaya çıkardık. Şu anda da antik çağda genellikle tümülüs veya toprak altındaki mezarlarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit, kordior olarak bilinen dromasında da çalışmalarımız ilerliyor" diye konuştu.