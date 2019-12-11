Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan, astronomi biliminin kurucusu, matematikçi Aratos'un mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına kısa sürede başlanacağı sözünü aldı.

Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan, astronomi biliminin kurucusu, matematikçi Aratos'un mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına kısa sürede başlanacağı sözünü aldı.


Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Başkan Tarhan, Aratos'un mezarı ile ilgili müjdeli haberlerle döndü. Tarhan, Bakan Ersoy ile görüşmesinde olumlu cevap aldıklarını, yakın dönemde önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi.


Geçtiğimiz günlerde hayırsever Ahmet Şifan'ın içerisinde bulunduğu arazinin bir bölümünü Mezitli Belediyesine bağışlaması sayesinde mülkiyet sorunu çözümlenen Aratos'un anıt mezarı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Tarhan, arazi sorununun çözülmesi sonrası Ankara'ya Aratos dosyası ile gitti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüşen Tarhan, iki önemli konuda söz aldı.


Bakan Ersoy tarafından Aratos mezar yerinde kazı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağı, ödenek sorunu olmadığı belirtilirken; ikinci müjde olarak ise Pompeiopolis kazılarından çıkan ve geçmişte Adana Müzesinde sergilenen tarihi eserlerin, lahitlerin Mersin Müzesine getirilmesi talimatının verileceği ifade edildi.


Gösterdiği yakın ilgi için Bakan Ersoy'a teşekkür eden Tarhan, Aratos'un mezarının yer altından yer üstüne çıkarılmasının dünyasının ilgisini çekeceğini belirterek, bu olgunun Mezitli ve Mersin'in dünyaya tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Dünyaca ünlü bir bilim adamının Mezitli'de bulunan anıt mezarının sebze bahçesi altında tahrip olmaktan kurtulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Aratos, dünya için son derece önemli bir isim. Yıllardır Mezitli'de bulunan anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için mücadele veriyorduk. Bakanımızın bu konuda gösterdiği yaklaşım bizi son derece mutlu etti. Kısa sürede çalışmaların başlayacağını umut ediyoruz. Böylece Aratos'un adı NASA tarafından aya ilk adım atıldığında aydaki kraterde yaşatılırken, yeryüzünde de Mezitli'de Türkiye'de yaşatılmış olacak" dedi.


Başkan Tarhan, Ankara'da Mersin milletvekillerini de ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MERSİN

Mehmet Nuri, Nuri Ersoy, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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