"Aratos'un" mezarının olduğu değerlendirilen arsa belediyeye bağışlandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un mezarının bulunduğu tahmin edilen arsa belediyeye bağışlandı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soli Pompeipolis Antik Kenti yakınındaki 21 bin 960 metrekarelik arsanın sahibi Ahmet Şifan'ın bağışladığı ve mezar yerine denk gelen 960 metrekarelik bölüm belediye adına tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, özel mülk olması nedeniyle çalışma yapılamayan alanda, anıt mezarın gün yüzüne çıkarılması için büyük bir engelin kalktığını belirtti.

Tarhan, milattan önce 315-245 yıllarında yaşadığı değerlendirilen gök bilimcinin mezarının bulunması için daha önce çok sayıda girişimde bulunduklarını vurgulayarak, "Önemli bir kamulaştırma maliyetinden ve sürecinden kurtulmuş olduk. Anıt mezarın gün yüzüne çıkarılıp, restore edilmesi için bir an önce kazıların başlaması için çabamızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.