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Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi - Son Dakika

Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi

06.07.2021 17:13
Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi, System.String[]

Kamboçya'da bir Tiktok fenomeni sahibi tarafından videosu yayınlanan aslana, yetkililerce el konuldu. Aslan, Başbakanın araya girmesiyle beraber TikTok fenomeni sahibine geri verildi. Ancak Kamboçya Başbakanı Hun Sen, aslanın düzgün bir kafese konulması şartını koştu.

Sosyal medya dünyası, sahibi tarafından videosu paylaşıldıktan sonra el konulan aslanı konuşuyor. Yetkililer tarafından el konulan aslanın, başbakanın araya girmesinin ardından sahibine geri verildiği öğrenildi.

"DÜZGÜN BİR KAFESE KOYMA" ŞARTI

BBC'nin haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, verdiği röportajlarda ve sosyal medyada aslanın iadesi için çağrıda bulunan Cay Şinciang adlı Çinli vatandaşa Facebook gönderisiyle cevap verdi. Hun Sen, konuyu Kamboçya Tarım Bakanı Veng Sahkon ile görüştüğünü ve aslanı, "düzgün bir kafesi" olması şartıyla geri vereceklerini açıkladı.

PARA CEZASININ İADE EDİLMESİNİ EMRETTİ

Aslan, şartı kabul eden sahibine geri verilirken Kamboçya Başbakanı ayrıca 30 bin dolar (259 bin lira) para cezasının iade edilmesini emretti. Cay, Hun Sen'e teşekkürlerini iletirken Kamboçya halkına yardımları ve destekleri için minnettar olduğunu yazdı. Cay Şinciang, "Çok mutluyum… geri verileceğini beklemiyordum." açıklamasını yaptı.

Kamboçya, Facebook, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi - Son Dakika


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