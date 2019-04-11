Son Dakika Haberleri: Arayıcı'dan 11 Nisan Kutlaması

Arayıcı'dan 11 Nisan Kutlaması

16 dakika önce

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 11 Nisan Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

Arayıcı'dan 11 Nisan Kutlaması, System.String[]
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 11 Nisan Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı.

Sağlık teknisyenleri ve teknikerlerinin sağlık hizmetlerinin sunumunda çok önemli bir yeri bulunduğunu belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık hizmetlerinin her aşamasında, hizmet zincirinin önemli bir halkasını oluşturan sağlık teknisyenleri ve teknikerlerinin gününü kutluyoruz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sağlık teknisyenleri ve teknikerleri de bu ekibin en önemli haklarından biridir. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık teknisyenleri ve teknikerlerine verdikleri özverili hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de 20'nin üzerinde sağlık teknisyeni ve teknikerliği meslek grubunun bulunduğuna dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, teknisyen ve teknikerlerin meslek standartlarının oluşturulması ve görev tanımlarının tam olarak yapılmasını istedi. Arayıcı, "Genel anlamda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları teknisyen ve teknikerlerimiz de yaşamaktadır. Artan iş yükü ile aynı oranda artmayan gelirler, zor çalışma şartları, tükenmişlik sendromu ve sağlıkta şiddet teknisyen ve teknikerlerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları en önemli sorunları arasındadır. Tüm sağlık çalışanları gibi sağlık teknisyen ve teknikerleri de 3600 ek göstergeyi hak etmektedir. Diğer taraftan sağlık teknisyen ve teknikerlerinin istihdam sorunu da çok ciddi sosyal bir yaradır. Sağlık-Sen olarak teknisyen ve teknikerlerimizin gününü kutlarken, çalışma şartlarından ve ücretlerden kaynaklanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:34 Kaynak: İHA
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