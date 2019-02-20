Arayıcı'dan Ek Ödeme Açıklaması

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile ilgili açıklama yaptı.



Arayıcı performansa dayalı ek ödeme sisteminin miadını dolduğunu belirterek, "Sağlıkta dönüşümle birlikte motivasyon kaynağı olan döner sermaye sistemi artık ne yazık ki sağlık çalışanlarının en önemli sorunu haline geldi" dedi.



"Sistem motivasyonsuzluk kaynağı oldu"



Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kaldırılarak, daha adil, eşitlikçi ve tüm çalışanların memnun olacağı bir sistemin uygulamaya konulmasını isteyen Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, "Mevcut sistem motivasyonsuzluk kaynağı haline geldi. Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur" şeklinde konuştu.



"Adaletsiz olan sistemden memnun olan yok"



Sağlık çalışanlarının en önemli şikayetlerinden birinin döner sermaye sistemi olduğunu kaydeden Arayıcı, "İlimizdeki sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmı sabit üstü ek ödeme alamamaktadır. Sabit ek ödemeler gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başlamıştır. Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluşturmaktayken bugün yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır artmamaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahküm kalacaktır" ifadelerini kullandı.



"Yanlış uygulamalara son verilmelidir"



Arayıcı, açıklamasının devamında,"Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 olarak hesaplanması kazanımı elde edilmişse de Bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5'u esas almaktadır. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki yüzde 37'nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmadığından, yanlış uygulamalar ve yönelimler artmıştır. Örneğin, hasta veya hastalık odaklı değil puan odaklı bakış, idarelerin puan üretebilecek konumda olan ama ortalamanın altında kalan hekimleri keyfi olarak hastane ortalamasına yükseltmesi, %20 ek puanların sistemin dışına çıkılarak keyfiyetle belirlenmesi, hastane borçlarının çalışana ödenecek döner sermayeye yansıtılması gibi yanlış uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır" ifadelerine yer verdi.



"Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı"



Arayıcı, döner sermaye sistemi ile ilgili yapılması gereken değişiklikleri ise şöyle sıraladı: "Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır. Tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izine dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır. 14 Yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmektedir. Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalıdır. Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalı, bu arada da ilimizdeki sağlık kurumları mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtılmalıdır."



Sağlık-Sen'in sendikal gündemi ile ilgili de bilgi veren Arayıcı, 3600 ek göstergenin lisans mezunu tüm sağlık çalışanlarına verilmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı.



Arayıcı, "3600 Ek gösterge tüm sağlık çalışanlarının hakkıdır. Sendika olarak en önemli gündem maddelerimizden birisi de tüm sağlık çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesidir. Geçmiş yıllarda büyük başarılara imza atan sendikamız bu hakkın da alınmasını sağlayacaktır" dedi.



"En büyük mağduriyeti kamu dışı aile sağlığı çalışanları yaşıyor"



Sağlık hizmetlerindeki farklı istihdam modellerinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Arayıcı, farklı istihdam modellerinin çalışma barışını bozduğunu söyledi. Arayıcı, "Aynı okulundan mezun, aynı unvana sahip sağlık çalışanlarının özlük hakları da aynı olmalıdır. Burada en büyük mağduriyeti kamu dışı aile sağlığı çalışanları yaşamaktadır. Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının biran önce kadroya geçirilmesi çalışma barışı açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu



"Hizmetliler memur kadrosuna geçirilmeli"



Hizmetli kadrosunda bulunanların memur kadrosuna geçirilmesi ile ilgili mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Arayıcı, "Hizmetli kadrosunda bulunup da yıllardan beri fiilen memur gibi çalıştırılan arkadaşlarımızın artık memur kadrosuna geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda yapılacak bir düzenleme ile bir sefere mahsus olmak üzere hizmetli kadrosundaki çalışanlar memur kadrosuna alınarak, yıllardır devam eden mağduriyet giderilmelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

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