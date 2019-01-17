Arayıcı'ya Beraat

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, FETÖ ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, FETÖ ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.



Arayıcı, kendisi hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna yönelik bir sağlık çalışanının dilekçesi nedeniyle yaklaşık iki yıldan bu yana yargılanıyordu. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti Mehmet Ali Arayıcı'nın FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair herhangi somut bir delil bulunmaması nedeniyle beraat kararını verdi.



İftiralar tutmadı



Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, mahkeme sonucunda yaptığı açıklamada, adaletin tecelli etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim 15 Temmuz sonrası da öncesi de hükumetimize, devletimize karşı duruşumuz, bağlılığımız nettir. Atılan bir iftira sonucu dava açıldı. Biz hiçbir zaman adalete olan güvenimizi kaybetmedik. Er geç adaletin tecelli edeceğine inandık. Nihayet beklediğimiz gibi oldu. Bir şikayet dilekçesi ile bizleri terör örgütü mensubu gibi göstermek isteyenler amaçlarına ulaşamadı. Çünkü yapılan tahkikatlarda hakkımızda FETÖ ile ilişkili hiçbir unsur bulunamadı. Seçimle deviremediklerini bu kez iftira yolu ile yıpratmak isteyenler de başarılı olamadı. Daha güçlü bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için sağlık camiasına, devletimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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