Arazi alımı için notere giderken hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arazi alımı için notere giden bir kişi, bıçaklı iki saldırgan tarafından gasp edildi. Talihsiz adamın karakola giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı.

Bağyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden Y.T. isimli vatandaş, kendisini M.Ç. olarak tanıtan kişi ile Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan bir arazi alımı için anlaştıklarını, resmi devir işlemleri için notere gitmek üzereyken iki şahıs tarafından bıçak zoruyla parasının yağmalandığını söyledi. Müracaatın ardından çalışma başlatan Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin N.U. ve A.Y. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden N.U. gözaltına alınırken A.Y.'nin ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilerek yakalanması çalışmalarına başlandı.

Evde yapılan aramalarda sahte altın ve paralar bulundu

Öte yandan ekipler tarafından N.U. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 19 bin 500 lira, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet tabanca mermisi, 45 adet altın görünümlü materyal, 11 adet sahte altın bilezik, 5 adet 22 ayar altın bilezik ele geçirildi. Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR