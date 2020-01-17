Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda av tüfeği ile vurularak öldürülen bir kişiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda av tüfeği ile vurularak öldürülen bir kişiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Öldürülen adamın eşi, çocuğu ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edilirken, silahı sıkan H.K.'nin ifadesinde arazi anlaşmazlığından dolayı K.B.'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B. isimli bir vatandaş, av tüfeği ile öldürülmüş vaziyette ormanlık alanda bulundu. Bunun üzerine Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 kişilik özel faili meçhul çalışma grubu oluşturuldu. Ekip, olaya karıştığı düşünülen maktulün akrabaları ve olay yerinin yakınında ikamet eden şahısların tek tek ifadesini alırken, elde edilen kamera görüntüleri de netleştirilmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi, HTS ve baz istasyonları kayıtları da alındı.


Öldürülen şahsın eşi, oğlu ve kardeşleri de gözaltına alındı


Anamur Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde toplanan 10 kişilik ekip, yapılan analiz ve değerlendirmeleri paylaştı. Bunun üzerine kasten öldürme olayı ile ilişkisi olduğu değerlendirilen maktulün eşi B.B., oğlu Y.B., kardeşleri H.B. ve B.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle arasında husumet bulunan H.K., eşi E.K. ve kızı N.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aralarında yaptıkları telefon görüşmelerine ait HTS kayıtları ile kriminal laboratuvarında iyileştirilen kamera görüntülerinde maktulün öldürülmeden önce şüpheli H.K.'nin otomobiline binerek ormanlık araziye gittiği tespit edildi. Şüpheli H.K.'ye ait olan ve olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeği de damadının evinde ele geçirildi. H.K.'nin ifadesinde arazi anlaşmazlığı bulunan K.B.'yi ormanlık alanda av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi. - MERSİN

Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2) Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış Rahşan Ecevit'in ölümü KKTC'de de üzüntü yarattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]