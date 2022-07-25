Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı

25.07.2022 11:24
Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Niğde Merkeze bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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