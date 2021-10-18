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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

18.10.2021 10:51
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik'te yaşanan olayda 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran 3 şüpheli, 5 kişilik aileyi pompalı tüfekle ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Pendik Göçbeyli Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, önceden arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evinin önüne öğle saatlerinde geldi.

PUSU KURDULAR

Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde yeniden gelen şüpheliler, evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti. Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ FİRARİ

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"KAPIMIZIN ÖNÜNDE POMPALI İLE SALDIRDILAR"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf B.'nin kızı, "Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım" dedi.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı

Cumartesi, Göçbeyli, Pendik, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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