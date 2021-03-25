Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
25.03.2021 21:19
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde İbrahim Doğan (61), arazi anlaşmazlığı nedeniye husumut bulunan Mevlüt Çakın (21) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde İbrahim Doğan (61), arazi anlaşmazlığı nedeniye husumut bulunan Mevlüt Çakın (21) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında İlyaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Çakın, iddiaya daha önceden aralarında arazi anlaşmazılığı nedeniyle husumet bulunan İbrahim Doğan'ı tartıştı. Çıkan tartışma sonucu Doğan, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakın, olay yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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