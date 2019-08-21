Son Dakika Haberleri: Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
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Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde Güner A. ile akraba oldukları Cihat Ç. Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar tabanca ve tüfekle birbirine ateş açtı. Olayda 4 kişi vurularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada ambulanstan indirilen yaralılardan birinin "Bu iş artık kan davası meselesi oldu" demesi dikkati çekti.

Öte yandan polis ekipleri, yaralıların getirildiği Ordu Devlet Hastanesi önünde gerginlik yaşanması üzerine önlem aldı.

Damarlı, Gölköy, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:11 Kaynak: AA
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