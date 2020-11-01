Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer'in yaşamını yitirdiği, diğer oğlu Tahsin Tuncer'in de ağır yaralandığı olayın ardından kaçan şüpheli A.Y., İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin takibi sonucu saklandığı arazide yakalandı. Olaya karıştığı iddia edilen A.Y.'nin oğlu da jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.