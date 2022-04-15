Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü

15.04.2022 10:06
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Işıklı köyü muhtarı Erdal Özsoy (52) ile Selim K. (49) arasında önceye dayalı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim K, av tüfeğiyle Özsoy'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Selim K'yi evinde gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde de güvenlik önlemi aldı.

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Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından vurulan muhtar öldü - Son Dakika


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