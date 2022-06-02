Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu

02.06.2022 21:54

Ankara'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aynı aileden 3 kişiyi tabancayla bacağından vuran adam, teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Beypazarı ilçesinde Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu.

TUTUKLANDI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
YORUMLAR
500
Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı Yeğeninin dini nikahla yaşadığı kişi tarafından öldürüldü Yeğeninin dini nikahla yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement