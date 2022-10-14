Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü

14.10.2022 18:49
Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Şaban A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzeni H.A. tarafından tüfekle öldürüldü.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Şaban A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzeni H.A. tarafından tüfekle öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beşler köyünde meydana geldi. H.A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Şaban A. ile tartıştı. H.A., tartışmanın büyümesi üzerine kuzeni Şaban A.'ya tüfekle ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Şaban A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü - Son Dakika

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