Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı yüzünden babasını vurdu

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını tüfekle vurarak yaraladı.

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı tartışması sonucu bir şahıs babasını tüfekle vurarak yaraladı. Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde fındık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet S., babası Selim S.'yi tüfekle yaraladı. Yaralanan Selim S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın zanlısı Mehmet S., Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek

Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi

Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten

40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı