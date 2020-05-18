Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu
Osmaniye'de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan adam eniştesini ve 19 yaşındaki yeğenini tabanca ile vurarak yaraladı.
Osmaniye'de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan adam eniştesini ve 19 yaşındaki yeğenini tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşandı. Köyde bulunan bir araziden dolayı aralarında husumet bulunan Cengiz D. (55) ve eniştesi Sabri T. (59) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu silahına davranan Cengiz D. eniştesi Sabri T. ve yeğeni Selin T.'ye (19) kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından yaralanan baba kız ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dayısının silahından çıkan kurşunların hedefi olan Selin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Eniştesini ve yeğenini silahla vurup yaralayan ve olayın ardından kaçan Cengiz T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu - Son Dakika
Son Dakika Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı