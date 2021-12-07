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Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı!

07.12.2021 11:20

Tuzla'da köyden gelen bir grup şahıs, arazi anlaşmazlıkları yaşadıkları kişilerin içerisinde bulunduğu kıraathaneyi bastı. Kurşunların ve sandalyelerin havada uçuştuğu korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı.

Tuzla'da, bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları aileden bir şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Vücuduna kurşun isabet eden ve darp edilen 55 yaşındaki kişi yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRAATHANEYİ BASTILAR

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli şahıs, geçtiğimiz dönemlerde köydeki tarlalar yüzünden tartışma yaşadıkları aileden Mehmet Tunç'u vakit geçirdiği kıraathanede yakaladılar. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Halis İ, ve beraberinde getirdiği 8 kişi Mehmet Tunç'u muşta ile darp etmeye başladı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada

DİĞER VATADAŞLAR ARAYA GİRMEK İSTEDİ

O esnada kahvede bulunan vatandaşlar araya girmek istese de şüpheli şahıslardan biri yanında taşıdığı silahı çıkartarak Mehmet Tunç'a ateş açtı. Tunç, kanlar içerisinde yer yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Tunç'u hastaneye kaldırdı.

"9 KİŞİYE BİRDEN SALDIRDILAR"

Kurşunların hedefi olan Mehmet Tunç'un yeğeni Azad Balkaya, "Bunların hepsini planlı yapıyorlar. Geçtiğimiz sene kazma kürekle burada saldırıp, adamları komalık ettiler. Hastanelik olan kişiler bununla ilgili rapor da almıştı. Haklıymış gibi bizi sürekli tehdit ettiler. Sürekli olarak öldürme tehdidiyle üzerimize geldiler. Son olarak geçtiğimiz gün yine geldiler. Ellerinde silah vardı. Dayımın dışarıya çağırıp 9 kişi birden saldırıyorlar. İçlerinden biri dayımın sırtına kurşun sıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi demirlerle adamı yerde darp ediyorlar. Hastaneye kaldırdık ancak durumu şu an iyi değil. Kurşun çok tehlikeli bir yere isabet etmiş." diye konuştu. Öte yandan yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı!

Mehmet Tunç, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! - Son Dakika


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