Arazi anlaşmazlığında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık tarlasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü Balı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Y. (53) ile Niyazi Ç. (55) fındık tarlasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Raşit Y. fındık tarlasından ayrılarak evine döndü. Niyazi Ç. ise bazı yakınları ile birlikte tekrar Raşit Y.'nin evine giderek burada tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Raşit Y. evden aldığı bıçakla Niyazi Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Raşit Y. ise olay yerinde bulunan Niyazi Ç.'nin yakınları tarafından darp edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Niyazi Ç.'yi Ereğli Devlet Hastanesi'ne, Raşit Y.'yi ise ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Göğsünden bıçaklanan Niyazi Ç.'nin hayati tehlikesi bulunurken Raşit Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde giderek kavgaya karışan tarafları alarak karakola götürdü.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK