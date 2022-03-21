Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yapmaya gitti. Keşif yapılırken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.
Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü - Son Dakika