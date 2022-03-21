Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü

21.03.2022 20:43
Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yaptı. Bu esnada 43 yaşındaki Metin B., hakimin gözü önünde halasının oğlunu vurarak öldürdü.

Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yapmaya gitti. Keşif yapılırken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.

HAKİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE AKRABASINI VURDU

Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdü
Ahmet Ceylan
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Ahmet Ceylan, Mahkeme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü - Son Dakika


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