Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı

21.07.2022 17:19
Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yukarı köyünde arazi anlaşmazlığı sebebiyle Ahmet B. ile Ayhan A. ve Perihan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., tartıştığı Ayhan A. ve Perihan B.'ye üzerinde bulunan silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ayhan A. ve Perihan B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından A.A. ve P.B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, A.A. ve P.B.'yi yaraladığı iddia edilen Ahmet B.'yi gözaltına aldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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