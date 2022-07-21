Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yukarı köyünde arazi anlaşmazlığı sebebiyle Ahmet B. ile Ayhan A. ve Perihan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., tartıştığı Ayhan A. ve Perihan B.'ye üzerinde bulunan silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ayhan A. ve Perihan B. yaralandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

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