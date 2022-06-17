Arazi anlaşmazlığında yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığında yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı

17.06.2022 11:55
Arazi anlaşmazlığında yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Aydın Kaya, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Hakan Kaya'yı (31) tabancayla öldürdü, ağabeyi Abidin Kaya'yı (56) da ağır yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Aydın Kaya, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Hakan Kaya'yı (31) tabancayla öldürdü, ağabeyi Abidin Kaya'yı (56) da ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aydın Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak yeğeni Hakan Kaya ile ağabeyi Abidin Kaya'ya ateş etti. Hakan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Abidin Kaya ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan Aydın Kaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Hakan Kaya, Yüksekova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi anlaşmazlığında yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı - Son Dakika

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