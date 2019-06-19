Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı
33 dakika önce
Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırlayarak savruldu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
Rusya'da tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın yan yatarak bir anda takla atmaya başladığı ve emniyet kemeri takmayan sürücünün araç camından fırladığı açık bir şekilde görülüyor.
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