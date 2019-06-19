Son Dakika Haberleri: Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı
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Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı

33 dakika önce

Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırlayarak savruldu. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Rusya'da tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın yan yatarak bir anda takla atmaya başladığı ve emniyet kemeri takmayan sürücünün araç camından fırladığı açık bir şekilde görülüyor.

Takla atan arazi aracından fırlayan sürücü kameralara yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
vladivostok, kaza, rusya, Dünya
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