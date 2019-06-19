Son Dakika Haberleri: Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı
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Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı

1 saat önce

Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı.

Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı, System.String[]


Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.
Kaza, Rusya'nın Vladivostok şehrindeki tepede meydana geldi. Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.

- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Dünya
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