Arazi araçlarıyla "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sürüşü" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arazi araçlarıyla 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sürüşü' yapıldı - Son Dakika

Arazi araçlarıyla "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sürüşü" yapıldı

6 saat önce

Düzce'de, off-road ve doğa sporları kulüpleri tarafından, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için oluşturulan yaklaşık 50 araçlık konvoyla "destek sürüşü" yapıldı.

Düzce'de, off-road ve doğa sporları kulüpleri tarafından, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için oluşturulan yaklaşık 50 araçlık konvoyla "destek sürüşü" yapıldı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde bir araya gelen katılımcılar, arazi araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Burada katılımcılar adına konuşan Mahir Zorbozan, İdlib'de yaşananları protesto etmek, şehitleri anmak ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Zorbozan, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirterek, "Ne zaman bize bir görev düşer ne zaman bir ihtiyaç olursa hazır bir şekilde beklemekteyiz. Araçlarımız bunlara müsait. Türk ordusunun yanındayız." dedi.

Etkinlikte 4 off-road ve bir doğa sporları kulübünün yer aldığını söyleyen Zorbozan, "Kulüpler ayrı ayrı faaliyet gösterse de bu gibi olaylarda her zaman dostluk, arkadaşlık, vatandaşlık bilinciyle kol kola, el ele hep beraberiz." ifadesini kullandı.

Konvoyda yaklaşık 50 aracın olduğunu dile getiren Zorbozan, "Off-Road araçlarımızın haricinde normal araçlarımız da aramızda. Bu sessiz bir protesto. Sessiz bir destek sürüşü." diye konuştu.

Zorbozan'ın açıklamasının ardından katılımcılar klakson çalmadan İl Emniyet Müdürlüğü'ne kadar polis eskortuyla sürüş yaptı.

Arazi araçlarıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sürüşü yapıldı

Bahar Kalkanı Harekatı, Düzce, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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