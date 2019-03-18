Son Dakika Haberleri: Arazi Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Arazi Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

44 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişinin ölümü 1 kişi ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Arazi Cinayeti Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişinin ölümü 1 kişi ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Süleyman Ü., yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Merih (74), oğlu Rüştü Merih (54) ile kızı Mesudiye Kılıç'a ateş açtı. Ağır yaralanan 3 kişi, ambulans ve özel araçlarla Serik ve Aksu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Baba Mehmet Ali ve oğlu Rüştü Merih hastanede hayatını kaybederken, kızı Mesudiye Kılıç'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı Süleyman Ü. ise olay sonrası jandarmaya giderek teslim oldu.

Olayın ardından İlçe Jandarmaya Komutanlığı'na teslim olan Süleyman Ü. ile olaya karışıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheli 7 kişi adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:13 Kaynak: İHA

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