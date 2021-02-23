Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı - Son Dakika

Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı

23.02.2021 09:47

Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı Adana'da 4 dönüm arazi yüzünden çıkan tartışmada yeğenin öldürülmesi nedeniyle karı-koca tutuklanırken oğulları, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da 4 dönüm arazi yüzünden çıkan tartışmada yeğenini öldürdüğü...

Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı

Adana'da 4 dönüm arazi yüzünden çıkan tartışmada yeğenin öldürülmesi nedeniyle karı-koca tutuklanırken oğulları, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da 4 dönüm arazi yüzünden çıkan tartışmada yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dayı ve eşi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kaşoba Mahallesinde 19 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 4 dönüm arazi yüzünden dayı Hüsamettin İ. ve yeğeni Erdal Köse arasında husumet oluştu. Bu husumet nedeniyle bir çok kez iki aile kavga etti. Son olarak 19 Şubat günü çıkan kavgada ise Erdal Köse dayısı Hüsamettin İ. tarafından av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hüsamettin karısı Adalet ve oğulları Hakan İ. gözaltına aldı.

Cinayette şok detaylar

Polis cinayetin nasıl meydana geldiği konusunda yaptığı araştırmada Erdal Köse'nin yanında oğlu ve iki arkadaşıyla otomobiliyle olay günü dayısının evinin önünden geçerken yengesi Adalet İ. tuğla attı. Bunun üzerine Erdal Köse otomobili durunca yengesi ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adalet İ. eşi Hüsamettin İ.'yi telefonla arayarak "Hemen buraya gel yeğenin Erdal bana küfür ediyor saldırmaya çalışıyor" dedi. Bunun üzerine Hüsamettin İ. olay yerine gelerek av tüfeğini alıp yeğenine doğrulttu. Bu arada Hüsamettin İ.'nin oğlu Hakan İ. "Baba sık baba sık" diye bağırdı. Bunun üzerine Hüsamettin İ. tüfeği ateşleyip yeğenini başından vurdu. Polis yaptığı bu tespitler üzerine zanlıları evde gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlılardan Adalet İ. otomobilin önüne tuğla atmadığını, Erdal Köse'nin kendisine küfür ettiğini bu nedenle kocasını çağırdığını öne sürdü. Zanlı Hüsamettin İ.'de eşine küfür ettiği için ateş ettiğine iddia etti. Ancak Erdal Köse'nin yanında bulunan oğlu ve iki arkadaşı Adalet İ.'nin otomobilin önüne tuğla attığını daha sonrada tartışma çıktığını Hüsamettin İ.'nin de gelip ateş ettiğini, oğlunun da "baba sık baba sık" dediği öne sürdü.

Zanlılar sorgularının ardından "adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan karı koca tutuklanırken, oğulları adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erdal Köse'nin cenazesi ise yapılan otopsinin ardından mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı
Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı
Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı
Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı

Çukurova, Cinayet, Adalet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi cinayetinde karı-koca tutuklandı - Son Dakika


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