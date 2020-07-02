Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü - Son Dakika

Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü

Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü -2 kardeş arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı kardeşinin önce evini yakıp sonra silahla öldürdü.

Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

-2 kardeş arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı kardeşinin önce evini yakıp sonra silahla öldürdü.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Babalı Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Parmaksız ve kardeşi Osman Yavaş arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali Parmaksız, önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali Parmaksız, kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Parmaksız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 122 Acil Yağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Osman Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ali Parmaksız olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Ekipler tarafından olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Osman Yavaş'ın cenazesi otopsi incelemesi için Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Kocaeli, Kandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:58 ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
16:20
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
15:35
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
15:14
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 01:15:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]