Son Dakika Haberleri: Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı
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Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı

16 dakika önce

Erzincan'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.

Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı, System.String[]
Erzincan'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.

Olay, bugün saat 12. 35 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi 823 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenden ötürü yanmaya başladı. Yangının itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangında ahşap inşaat malzemeleri ile meyve ağaçlarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. - ERZİNCAN
Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
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