Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı
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Erzincan'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
'da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.
Olay, bugün saat 12. 35 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi 823 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenden ötürü yanmaya başladı. Yangının itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangında ahşap inşaat malzemeleri ile meyve ağaçlarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. - ERZİNCAN
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