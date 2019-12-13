Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler - Son Dakika
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Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler

6 saat önce

RİZE'de, yapımı süren sanayi sitesinin 2'nci etap çalışmaları için alınan 'acele kamulaştırma' kararı nedeniyle İl Genel Meclisi önüne gelen mülk sahibi Uzunköy halkı, arazi bedellerinin çok düşük olduğunu söyleyerek, tepkilerini dile getirdi.

Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler, System.String[]

RİZE'de, yapımı süren sanayi sitesinin 2'nci etap çalışmaları için alınan 'acele kamulaştırma' kararı nedeniyle İl Genel Meclisi önüne gelen mülk sahibi Uzunköy halkı, arazi bedellerinin çok düşük olduğunu söyleyerek, tepkilerini dile getirdi. Gruptan bazıları ise açıklama yapıldığı sırada fenalık geçirdi.

Rize'nin Çiftekavak Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden sanayi sitesi projesi için Çiftekavak, Hayrat, Kambursırt mahalleleri ile Uzunköy köyündeki 153 dönüm taşınmaz için 'acele kamulaştırma' kararı çıkarıldı. Bölgede metrekaresine 55-65 TL arasında kamulaştırma bedeli verilen mülk sahipleri, Rize Belediyesi önünde toplandı. Buradan İl Genel Meclisi önüne gelen grup, düşük olduğunu belirttiği kamulaştırma fiyatlarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Şaban Kanoğlu, takdir edilen kamulaştırma bedellerinin kendi adlarına bankalarda bloke edildiğini belirterek, "Mahalle halkına kamulaştırma kararları tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen kararlar yöre halkını şoka uğratmıştır. Taşınmazlarımızın metrekaresine tarlalar için 55 TL, çaylık alanlar için 65 TL arasında değişen fiyatlar konmuş ve kamulaştırma bedelleri bu miktarlar üzerinden bloke edilmiştir. Biz bu fiyatları kabul etmiyoruz" dedi.

Havva Kan ise, "Resmen yerlerimizi gasbettiler. Şu çocuklar ne yiyecek? Başka malları yok. Kent merkezine 2-3 kilometre yakınlıkta olan yerin metrekaresi 50 TL olur mu? Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

Açıklama yapıldığı sırada fenalaşarak sinir krizi geçiren Dursun ve Hatice Kan adlı vatandaşlara, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar, valilik binası önünde toplantıktan sonra, buradan olaysız ayrıldı.


Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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