Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı - Son Dakika
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Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı

21.06.2022 11:52

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada Çat Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Kavgada Bulut'u vuran ve aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Doğan Edebali ise tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide iddiaya göre Çat Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti. Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİLİ AĞIR YARALI

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı - Son Dakika
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