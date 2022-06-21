Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti. Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide iddiaya göre Çat Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı - Son Dakika

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