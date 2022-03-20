Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti

20.03.2022 15:51
Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti

Sinop'ta arazi kavgası sebebiyle köylü ve muhtar arasında tartışma yaşanmış ve muhtar Nizamettin Akın silahla vurulmuştu. 1 haftadır yaşam savaşı veren Akın, hayatını kaybetti.

Ayancık ilçesinde 13 Mart'ta ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen olayda köy sakini Cemal Y., iddiaya göre kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile tartıştı. Çalışanların köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesi üzerine kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA YARALADI

Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ı omzundan vurdu. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Nizamettin Akın, burada 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cemal Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arazi kavgası sırasında köylüsü tarafından vurulan muhtar öldü
Arazi kavgası sırasında köylüsü tarafından vurulan muhtar öldü
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika


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15:51 Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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