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Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü - Son Dakika

Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü

21.08.2021 17:28
Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü, System.String[]

Samsun'da iki kardeş arasında bulunan arazi kavgası, cana mal oldu. Ağabeyi tarafından vurulan şahıs, 500 metre ilerledikten sonra köy camisinin yanında hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arazi tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşlerden biri, ağabeyinin saldırısı sonucu öldü. Yaralı halde 500 metre yürüyen şahıs, köy camisinin olduğu yerde son nefesini verdi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Kovalı Mahallesi'nde 80 yaşlarındaki 5 çocuk babası Kurtça Ceylan aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 70 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Mustafa Karagöz'ü evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyen Mustafa Karagöz, köy camisinin yanında olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti. Kardeş cinayeti zanlısı olan Kurtça Ceylan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

SOYADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Karagöz'ün Ceylan olan soyadını Karagöz olarak değiştirdiği ve kardeşler arasında 3 dönüm arazi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arazi kavgası yüzünden soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü
Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü
Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü

Mustafa Karagöz, Vezirköprü, Samsun, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü - Son Dakika


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