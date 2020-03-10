Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arazi kavgasında 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Dün gece geç saatlerde iddiaya göre, Ümit Güneş (32) ile akrabaları Hidayet Nazlıay (28), Yaşar Dağ (56), Harun G., Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. arasında ilçedeki pazar yerinde bir kıraathanede karşılaştı. Ümit Güneş yanında bulunan tabanca ile etrafa ateş açtı. Kurşun isabet eden Hidayet Nazlıay ve Harun Güneş olay yerinde, Yaşar Dağ ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda Soner G., Rezzak G., Sadık D. ve Soner Y. yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yaşar Dağ, Keskin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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