Son Dakika Haberleri: Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandı

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandı

34 dakika önce

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda cinayet zanlılarından 1 kişi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından...

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda cinayet zanlılarından 1 kişi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ormanlık alanda yakalandı.

Olay, Mayıs ayında Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıktı. Daha sonra büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada H.G., M.G., B.G, A.P., R.G. ve N.G. hayatını kaybetti. A.G., F.D., Ö.D, H.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., H.K., K.K., A.K. ve A.K. ile kadın şüpheli N.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.K., İ.K., H.K. Ö.K., F.Y., R.K. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olayla ilgili bugün ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda cinayet zanlılarından Savcı Korkmaz, saklandığı ormanlık alanda yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlı, ifadesinin ardından Kars Adliye'sine sevk edildi.

Olaya karışan ve olayın ardından kaçan Mustafa Korkmaz ve Erdinç Korkmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1 kişi ormanlık alanda yakalandı

Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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