Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

13.05.2022 19:34
Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 71 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 71 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Keskin ilçesine bağlı Seyfili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada N.K. isimli şahıs, M.T.'yi (71) pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelisi N.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'deki arazi kavgasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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