Arazi kavgasında, eniştesi ve yeğenini bıçakladı - Son Dakika

KARAMAN'da Abdullah A., arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada eniştesi Duran Ali Ü. (66) ve yeğeni Yunus Ü.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı baba ve oğul, hastaneye kaldırılırken, şüphelide gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ağaçyurdu köyünde meydana geldi. Abdullah A., iddiaya göre eniştesi Duran Ali Ü. ve yeğeni Yunus Ü. ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A., eniştesini ve yeğenini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.