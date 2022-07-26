Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

26.07.2022 14:10
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile diğer aileden Yılmaz Ceran, toprağa verildi.

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile diğer aileden Yılmaz Ceran, toprağa verildi.

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.

Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler sabah saatlerinde Yılmaz Ceran ise öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ağır yaralanan Murat Ceran'ın sevk edildiği Ankara'daki hastanede tedavisine devam ettiği bildirildi.


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Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Murat Ceran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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