Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

26.07.2022 14:51
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe Mevkii'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran'ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken sabah saatlerinde, Yılmaz Ceran ise öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan Murat Ceran'ın ise sevk edildiği Ankara'da tedavinsin devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE

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Niğde'deki trafik kazaları kameralara yansıdı Niğde'deki trafik kazaları kameralara yansıdı Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Kaynak: İHA

Murat Ceran, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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