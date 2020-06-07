Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

- Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgası cinayetle sonuçlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada 3 çocuk babası Ömer Toprak ve Kadir Toprak bıçaklandı. Aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılan iki kişi 112 ekipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine kaldırıldı. Ömer Toprak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Toprak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatılırken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.