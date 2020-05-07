Arazi kavgasında kan aktı: 7 yaralı - Son Dakika

Arazi kavgasında kan aktı: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları Karacadağ Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Diğer aile ferlerinin de fertlerinin de katıldığı kavgada 7 kişi taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.