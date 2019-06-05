Son Dakika Haberleri: 'Arazi' kavgasında kardeşi ile yeğenini bıçakladı
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'Arazi' kavgasında kardeşi ile yeğenini bıçakladı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kardeş kavga etti.

'Arazi' kavgasında kardeşi ile yeğenini bıçakladı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kardeş kavga etti. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada S.S. (57), kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan S.S. ile kardeşi N.S. (55) ve onun oğlu E.S. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.S., sopa darbeleriyle hafif yaralandı. S.S., daha sonra evden aldığı bıçakla N.S. ile E.S.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan N.S. ve E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S., ağır yaralanırken, E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, S.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
kavga, Zonguldak, Güncel
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