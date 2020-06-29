Arazi kavgasında komşusunu öldürdü (2) - Son Dakika

Arazi kavgasında komşusunu öldürdü (2)

'KOYUNLAR BU TARAFA GEÇTİ DİYE, BALTA VE TÜFEKLE SALDIRMIŞLAR'İbrahim Kara'nın amcası Bilal Kara, besicilik yapan ağabeyi ile komşusu Nizam Akbulut arasında Ramazan Bayramı öncesinde, koyunların otlatılmasıyla ilgili kavga çıktığını söyledi.

'KOYUNLAR BU TARAFA GEÇTİ DİYE, BALTA VE TÜFEKLE SALDIRMIŞLAR'

İbrahim Kara'nın amcası Bilal Kara, besicilik yapan ağabeyi ile komşusu Nizam Akbulut arasında Ramazan Bayramı öncesinde, koyunların otlatılmasıyla ilgili kavga çıktığını söyledi. Aralarında başka bir alacak verecek meselesi olmadığını kaydeden amca Bilal Kara, şöyle konuştu: "Koyunlar bu tarafa geçti diye, balta ve tüfekle saldırmışlar. Daha önce ağabeyimle, 'Koyunları buraya salmayacaksın' diye tartışmışlar, sadece bu. Ramazan Bayramı'nda gelmiştim ben ağabeyimle bayramlaşmaya. 'Bana yumruk attılar ama ben emniyete söyledim' dedi. Akşamüzeri koyunlar bu tarafa geliyor, İbrahim de 'Tamam baba ben getireyim, sen dur' diyor. Kurban öncesinde malları kalabalık olduğu için babasına yardıma gelirdi. Nişanlanacaktı."

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Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara),


Ramazan Bayramı, İbrahim Kara, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arazi kavgasında komşusunu öldürdü (2) - Son Dakika

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