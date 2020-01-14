Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Mergen ve kuzeni Emrah Mergen arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim Mergen, yanında taşıdığı bıçakla Emrah Mergen'i 7 yerinden bıçakladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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