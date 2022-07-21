Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi

21.07.2022 12:54
Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi

Hakkari'nin Sarıtaş köyüne bağlı Kürüm mezrası ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Van'da defnedildi.

Hakkari'nin Sarıtaş köyüne bağlı Kürüm mezrası ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Van'da defnedildi.

Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Mehmet ve Hüseyin Mancu'nun cenazeleri, Başkale ilçesine getirildi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Güvenlik güçleri, mezarlık çevresinde önlem aldı.

Olayda hayatını kaybeden Mustafa Zanyar ve Cangir Mancu'nun cenazeleri de Van'da toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ
Kaynak: AA

Dereiçi, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:54:57. #1.13#
SON DAKİKA: Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement