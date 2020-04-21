Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi - Son Dakika

Arazi kavgasında öldürülen baba ve oğlu defnedildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arazi kavgası nedeniyle kardeşi tarafından öldürülen İnam Topcu ve oğlu Muhammet Topcu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, dedeleri iki kardeş olan Kenan Topcu ve İnam Topcu'ya bir süre önce arazileri paylaştırarak ev yapabileceklerini söyledi. Bir süre sonra arazinin tamamını İnam Topcu'ya verdi. Bunun üzerine mahkeme süreci başladı. Bu sırada iki kardeş de arazi tartışmaları sebebiyle husumet yaşadı. Kenan Topcu; bir süredir husumetli olan ağabeyi İnam Topcu ile tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Kenan Topcu; ağabeyi İnam Topcu, ağabeyinin eşi Pakize Topcu ve ağabeyinin oğlu Muhammet Topcu'ya tüfekle ateş açtı. Ağabey İnam Topcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayaklarına kurşun isabet eden Pazike Topcu, ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Muhammed Topcu ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri olayın ardından kıskıvrak yakaladıkları Kenan Topcu'yu işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk etti. Burada "yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı Kenan Topcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden baba İnam Topcu ve oğlu Muhammet Topcu'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu sosyal mesafe kuralları ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.