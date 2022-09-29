Son dakika haber! Arazi kavgasında ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Arazi kavgasında ölen 2 kişi toprağa verildi

29.09.2022 14:16

Son dakika haberleri: BARTIN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Musa Akçora ile yengesi Fatma Akçora, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BARTIN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Musa Akçora ile yengesi Fatma Akçora, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Akbaba köyünde dün Aydın Ergün (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora'yı tabancayla yaralayıp, eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora'yı ise öldürdü.

Durumu ağır olan Mustafa Akçora'nın, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ederken, ölen Musa Akçora ve yengesi Fatma Akçora'nın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Akbaba köyündeki evlerine getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Akbaba köyü caminde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Musa Akcora ve yengesi Fatma Akçora gözyaşlarıyla defnedildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Ergün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Aydın Ergün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Arazi kavgasında ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Arazi kavgasında ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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