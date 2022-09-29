Akbaba köyünde dün Aydın Ergün (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora'yı tabancayla yaralayıp, eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora'yı ise öldürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Arazi kavgasında ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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